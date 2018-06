Apre A New York Il Nutella Cafè: Ecco Cosa Potete Gustare In Questo Paradiso Per Golosi

Stanno per scoprirlo gli abitanti di New York dove aprirà presto il secondo Nutella Cafè del mondo. Un primo esperimento era stato fatto a Chicago. Andiamo quindi a scoprire cosa ha offerto finora il bar-ristorante targato Nutella!

Come prevedibile, i Nutella Cafè accolgono i loro clienti con una parete intera del famoso barattolo che fa da bancone. Una soluzione di arredamento vista anche in qualche creperia, ma Nutella Cafè offrono ben più di qualche crêpe.

Un post condiviso da Calorified (@calorified) in data: Giu 5, 2018 at 12:59 PDT

Oltre ai dolci, il Nutella Cafè è anche ristorante e offre vere e proprie cene salate, oppure spuntini a base di frutta in cui la Nutella cerca di farsi umile e occupare il meno spazio possibile all'interno della vostra dieta, come il piatto qui sotto.

Ecco il normale caffè che potranno presto ordinare gli abitanti di New York: la cannuccia è incastonata in un muffin decorato di Nutella. La foto viene da un cliente soddisfatto del locale di Chicago, che ha aperto solo da un anno, ma ha già ottenuto un grande successo tra i golosi della città.

Un post condiviso da @chanelogy in data: Giu 11, 2018 at 3:19 PDT

La sede newyorkese aprirà in pieno centro, a Union Square. Il vicepresidente del Nutella Cafè, Rick Fossali, ha dichiarato "Una città multiculturale come New York ci permette di sperimentare nuove offerte per la nostra clientela, raggiungendo sia i cittadini della grande mela, sia i milioni di turisti che la visitano ogni anno".