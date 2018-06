15 Spiagge Uniche Al Mondo Che Dovrebbero Scalare L'elenco Delle Vostre Mete Di Viaggio

383

Advertisement Chi viaggia sempre in direzione mare di solito ha un'idea precisa del tipo di paesaggio che cerca e anche del benessere che frequentare spiagge assolate ha il potere di infondere. Le persone dall'animo più avventuriero, però, non si fermano a ricercare luoghi dalle caratteristiche sempre simili, ma si spingono a esplorare paesaggi marittimi diversi, fatti di colori unici e così particolari da rimanere impressi nella memoria per sempre.

Se questo è ciò che amate anche voi, qui potete trovare qualche affascinante destinazione da inserire nelle vostre mete di viaggio da toccare a tutti i costi!

1. La spiaggia dalla sabbia rosa di Harbour Island - Bahamas.

2. La spaiggia bioluminescente di Vaadhoo - Maldive.

Il fenomeno è dovuto all'enzima luciferasi che i dinoflagellati presenti nell'acqua producono per difendersi dai predatori.

Advertisement

3. La spiaggia delle pietre di vetro di Fort Bragg - California.

Questi "sassi" si sono formati in anni di accumulo di rifiuti nella parte nord della città. Nel 1998 il proprietario di quell'area ha iniziato un processo di bonifica della zona durato cinque anni che gli ha poi permesso di vendere la proprietà alla Stato della California che l'ha reso una attrazione turistica oggi visitata da decine di migliaia di persone ogni anno. Purtroppo molte di esse portano via dei sassi durante la loro visita nonostante questo sia vietato, quindi se progettavate un giro in California, per visitare questo luogo potreste non avere molto tempo...

4. Il selciato del gigante - Irlanda.

Ci troviamo sulla costa nord-orientale del paese e quelli che vedete in foto sono massi e colonne di basalto formatesi a seguito di un'eruzione vulcanica avvenuta tra i 50 e i 60 milioni di anni fa. Forse non il posto ideale per fare un bagno ma uno per entrare in contatto con la storia geologica della Terra sicuramente sì!

5. Spiaggia dell'Amore - Isola di Marieta, Messico.

È meglio nota come "spiaggia nascosta" ed è una delle mete più ambite dai turisti che frequentano questa zona... Chiaramente!

Advertisement

6. La spiaggia dalla sabbia verde di Kourou - Guyana francese.

7. Pfeiffer Beach - California.

In alcune aree di questa spiaggia, la sabbia assume un colore violaceo che la rende unica!

8. La spiaggia delle conchiglie - Australia.

60 chilometri di spiaggia nella zona di Shark Bay completamente ricoperti di conchiglie!

9. Spiaggia delle Cattedrali - Spagna.

Per ammirare questo spettacolo della natura dovete recarvi in Galizia, più precisamente a ovest della cittadina di Ribadeo.

10. Grotte di Benagil - Portogallo.

11. Hot Water Beach - Nuova Zelanda.

I bagnanti che visitano questa spiaggia nella penisola di Coromandel si immergono in queste piscinette di sabbia in cui l'acqua che filtra da sotto è calda. Potete scoprire grazie a questo video qualcosa in più su questa particolare spiaggia.

12. Anse Source d’Argent - Seychelles.

Un post condiviso da Laurence: Finding the Universe (@lozula) in data: Apr 25, 2018 at 6:02 PDT

L'isola in cui si trova questo paradiso terrestre è quella di La Digue ed è considerata la spiaggia più bella mondo... Difficile negarlo!

13. La spiaggia dalla sabbia rossa di Rabida - Galapagos.

14. Spiaggia di Navagio, Zante - Grecia.

15. Aruba - Caraibi.

Un post condiviso da Feliciana Perillo (@felyperillo) in data: Lug 16, 2017 at 3:04 PDT

In questo resort di lusso è possibile fare il bagno circondati da meravigliosi fenicotteri!

Advertisement

Potrebbe interessarti anche