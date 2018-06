Sieben Linden: Il Paese In Germania Che Ha Raggiunto La Piena Sostenibilità Senza Rinunciare Alla Vita Moderna

In quella che un tempo era la Germania dell'Est esiste una realtà che sta espandendosi sempre di più in Europa, quella degli ecovillaggi: dal 1997, anno della sua fondazione, nel comune di Beetzendorf ce n'è uno che è la dimostrazione di come si possa vivere in maniera ecosostenibile, senza per questo abbassare il livello della qualità della vita. La comunità si chiama Sieben Linden e da essa non possiamo fare altro che imparare qualcosa.

Esistono scuole, centri di meditazione , di discussione, di aggregazione sociale e di intrattenimento: la comunità può essere vissuta in ogni momento della giornata, ma la scelta è del tutto personale: le persone qui ci vengono ad abitare per vivere meglio, non per convertirsi a qualche pseudo-religione.

Dal 1997, anno in cui i fondatori hanno acquistato l'appezzamento di terra su cui sarebbe sorta la comunità, si sono aggiunte sempre più persone ed oggi se ne contano circa 100, più 40 bambini. In meno di un decennio gli abitanti hanno costruito tutto ciò che è necessario affinché un luogo possa definirsi paese o villaggio: sono state realizzate strade, pozzi, linee elettriche e telefoniche, impianti fognari ed orti. Il tutto seguendo sempre una filosofia, quella della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. La comunità continua a crescere, e di volta in volta si aggiungono esercizi commerciali ed altre strutture utili agli abitanti.

Oggi, il paese è arrivato ad occupare circa 80 ettari di cui 30 sono lasciati a foresta, che è gestita in maniera sostenibile.

Secondo uno studio condotto dall'università di Kassel, l'impronta di anidride carbonica di Sieben Linden è inferiore a un terzo della media tedesca. In più occasioni l'ecovillaggio si è distinto per i suoi sforzi per la realizzazione piena della sostenibilità e i media locali aggiornano regolarmente di quello che succede nel villaggio. Il flusso di turisti nazionali e internazionali costituisce un'importante entrata finanziaria per il villaggio.

A Sieben Linden si sperimenta uno stile di vita alternativo e sostenibile: i residenti abitano in 'palazzi' distribuiti in 8 quartieri, costruiti con paglia ed argilla. Ciò che è curioso è che visitando il paese non si ha la percezione di essere in una comunità 'green': gli edifici assomigliano a quelli che si possono trovare in qualsiasi città, le persone non hanno nulla di diverso da qualsiasi altra. In questo paese, infatti, vige la sostenibilità, ma anche la tecnologia e l'interesse per la modernità. Ecco perché Sieben Linden è l'esempio di come si possa sposare uno stile di vita eco-compatibile senza per questo cambiare il modo di vestire o regredire a forme di vita austere e essenziali.