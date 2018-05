Sviluppato Un Filtro Di Grafene Che Riesce A Desalinizzare L'acqua Di Mare Rendendola Potabile

È stato infatti scoperto che il grafene può essere usato come efficace filtro di sali comuni, grazie alle sue peculiari caratteristiche fisiche.

Il grafene, che già viene utilizzato per filtrare nanoparticelle e molecole organiche, non veniva ritenuto idoneo allo scopo perché la sua struttura risultava alterata una volta immerso in acqua.

Ma il gruppo di ricerca condotto dal professor Jijo Abraham e dal dottor Vasu Siddeswara Kalangi ha trovato un modo per regolare precisamente la consistenza della membrana di grafene, rendendola capace di svolgere il processo di filtraggio.