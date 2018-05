Il Marocco Costruisce Un Impianto Solare Grande Quanto Parigi: Cambierà Il Modo Di Produrre Energia Del Mondo

Di nuovo, l'Africa torna ad essere il palcoscenico su cui si svolgono le rivoluzioni in ambito energetico: ancora una volta gli occhi dei paesi sviluppati vengono rivolti al continente assolato, stavolta per usufruire della luce del sole che qui illumina le città è i deserti per molte più ore all'anno. La costruzione in Marocco di un impianto solare più grande della città di Parigi potrebbe ridettare gli equilibri mondiali che inevitabilmente si poggiano sulle risorse energetiche.