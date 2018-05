10 Benefici Scientificamente Provati Che Si Ottengono Vivendo Con Un Gatto

La vita con un animale in casa può essere terapeutica sotto diversi punti di vista e chi ha fatto questa esperienza è di solito più che incline a testimoniarlo. Il confronto fra chi predilige i felini e chi invece preferisce di gran lunga i cani è uno di quelli che probabilmente non avrà mai fine ma, ricordando che ci sono tantissime famiglie in cui queste due specie vivono insieme più che felicemente , scoprire i vantaggi di ciascuna presenza è sempre un buon modo per provare a prendere in considerazione questo tipo di convivenza.

1. È una presenza che aiuta a superare più rapidamente anche i momenti più difficili. Diversi studi hanno dimostrato che avere un gatto in casa può aiutare ad affrontare separazioni e lutti, anche perché si tende a parlare con l'animale, una cosa non da poco come potremmo pensare: ci "ascoltano" ma non ci rispondono e, soprattutto, non ci giudicano, cosa che ogni tanto può essere più importante di un confronto vero e proprio.

7. Un gatto rende più intelligenti? Due diversi studi hanno rilevato che i proprietari di felini hanno maggiori possibilità di avere una laurea e di avere personalità sensibili, aperte e anticonformiste rispetto a chi possiede un cane. Questo però potrebbe essere dovuto al fatto che i felini hanno generalmente bisogno di minori attenzioni e rappresentano dunque l'animale più adatto a chi svolge un lavoro di intellettuale che lo costringe a stare fuori casa per buona parte della giornata.

8. Una protezione dalle allergie. I bambini che sin dalla nascita hanno condiviso lo spazio domestico con un cane o un gatto sarebbero meno soggetti a sviluppare allergie al pelo degli animali, ma anche a quelle dovute alle graminacee e agli acari della polvere.

9. Potrebbero salvarti la vita. Al pari dei cani, i gatti possono capire se il proprio padrone sta male e provare ad attirare l'attenzione di altre persone assumendo comportamenti insoliti.

10. Tante coccole e spunti di riflessione. In tanti sostengono che i cani siano di gran lunga più affettuosi dei gatti ma la verità potrebbe invece essere che anche loro hanno una personalità unica, che prescinde dalla specie, per questo non è affatto detto che un gatto non sarà mai disposto a mostrarvi affetto al pari di un cane. Optare per uno piuttosto che per l'altro, comunque, è un ottimo modo per riflettere su se stessi...

