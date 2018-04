Le Api Sono State Dichiarate Le Creature Più Importanti Del Pianeta, Ma Il Loro Numero Continua Diminuire

Pare che esistano alcune piante ed animali senza i quali l'uomo non potrebbe sopravvivere; sembra strano, ma non dimentichiamoci che l'uomo fa parte di un ecosistema in cui esistono delle relazioni tra tutti i componenti che ne fanno parte: Così, ci sono alcune piante che si sono evolute per milioni di anni finendo per affidare alle api stesse la loro riproduzione (con l'impollinazione) e c'è l'uomo che, proprio come queste piante, non potrebbe vivere senza api. Eppure, nonostante siano state riconosciute tra gli animali più importanti, le api continuano a diminuire in numero.