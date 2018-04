Far Sbrigare Ai Bambini Alcune Faccende Domestiche Li Farà Essere Degli Adulti Di Successo

Buone notizie per i genitori. Secondo uno studio, per crescere futuri adulti felici di successo bisogna abituarli fin dai piccoli ai lavori domestici. State già immaginando vostro figlio lamentarsi alle vostre prime indicazioni? Beh, rassicuratelo dicendogli che è la scienza che lo dice. I risultati sono emersi da uno dai più consistenti studi che siano mai stati fatti sulla popolazione: il Grant Study , condotto dall'Università di Harvard, è iniziato nel 1938 e continua ancora ad oggi a monitorare il percorso di crescita di alcuni individui volontari, estrapolando dati davvero interessanti.

Secondo lo studio, sono due i fattori che rendono un adulto felice e di successo: l'amore (in senso lato) e il lavoro etico. La ricerca ha dedotto dalle osservazioni di due gruppi di persone che gli adulti che hanno una carriera e che si ritengono soddisfatti della propria vita sono coloro che da bambini hanno aiutato in casa svolgendo le faccende domestiche.

Sbrigare alcuni lavoretti, infatti, aiuta il bambino su più fronti: prima di tutto lo mette alla prova, rendendogli chiaro cosa è in grado di fare e cosa no, e lo sprona a migliorarsi dove non riesce bene. Inoltre, gli permette di sviluppare un senso di responsabilità e lo fa sentire utile.

Tutto questo, anche se sperimentato in tenera età, rimane nel bagaglio delle esperienze fino all'età adulta: non solo, ma sarà indispensabile per affrontare le prime sfide della vita. È come aver fatto un po' di gavetta e sentirsi più preparati al momento opportuno.

Dunque, non esitate a coinvolgere i vostri figli nelle faccende domestiche: ovviamente tutto va proposto per il verso giusto, mai come un compito o come una punizione, ma come un gioco (se il bambino e molto piccolo) o come atto di responsabilità (ai bambini piace essere trattati da piccoli adulti!).