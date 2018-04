Ecco La Spiegazione Scientifica Del Fatto Che Le Donne Hanno Bisogno Di Dormire Più Degli Uomini

Vi è mai capitato di sentirvi quasi in colpa perché siete rimaste a letto di più di vostro marito? Non c'è alcuna ragione per farlo, anche perché è uno studio scientifico a dimostrare che le donne hanno bisogno di dormire di più rispetto agli uomini. Le ragioni per cui necessitano di un riposo più prolungato sono riconducibili al multitasking, la capacità di occuparsi di più cose allo stesso tempo, e ad un dispendio di energia giornaliero superiore.

Sebbene la scienza dica che le donne necessitano di più riposo, sono sempre le donne ad avere più difficoltà nell'addormentarsi: l'abitudine di pensare a più cose contemporaneamente, tende a far lavorare il cervello anche quando invece dovrebbe dormire. Ci sono anche altri fattori, poi, che portano le donne a riposare di meno rispetto a quello che dovrebbero: la gravidanza, ad esempio, può provocare insonnia per via della posizione del feto, ma anche il pensiero dei figli può portare le donne a stare sveglie durante la notte. La lista delle cause che impediscono alle donne di beneficiare di un sonno ristoratore non finisce qui: in menopausa sono frequenti i colpi di calore, ed infine c'è il fatto che gli uomini tendono a svegliare la propria partner durante la notte, perché è provato che sono loro a muoversi di più durante il sonno.