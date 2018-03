34 Abitanti, Cani Compresi: Ecco Una Delle Nazioni Più Piccole Del Mondo

Benvenuti nella Repubblica di Molossia, una micronazione di 0.0053 km quadrati guidata dal presidente Baugh e situata nello stato del Nevada. Aspettate, direte voi, il Nevada non è in suolo statunitense? La risposta è sì, naturalmente, ma questo non ha impedito al signor Kevin Baugh di autoproclamare la terra su cui sorge la sua casa una nazione indipendente.

Il suo non è un caso isolato, ma nell'elenco delle micronazioni più o meno riconosciute, Molossia è sicuramente fra le più piccole in assoluto!