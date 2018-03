Marie Curie è Morta Più Di 80 Anni Fa, Ma I Suoi Resti E I Suoi Oggetti Sono Ancora Pericolosamente Radioattivi

Marie Curie dedicò la sua vita all'isolamento e allo studio del radio e del polonio e la sua dedizione le valsero non uno ma ben due premi Nobel, in due campi diversi. Tuttavia all'epoca il pericolo degli elementi radioattivi non era noto e per questo la scienziata non ricorse mai ad alcuna protezione nel maneggiare i materiali di studio.

Questo ha fatto sì non solo che morì a 67 anni a causa di una anemia aplastica, ma che i suoi resti e i suoi oggetti personali, a oltre 80 anni dalla morte, risultino ancora altamente radioattivi.