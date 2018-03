Arriva Salus, Il Pane Dal Basso Contenuto Calorico Adatto Anche Ai Diabetici

L'importanza del pane nelle famiglie italiane è paragonabile solo a quella che i vicini francesi danno a questo alimento che, semplicemente, viene considerato immancabile. L'arte dei prodotti da forno italiana non conosce eguali nel mondo, anche in termini di sperimentazione e sguardo volto al futuro e alle necessità delle persone: ne è un'ulteriore conferma la notizia che un'azienda padovana ha creato un pane che non innalza i livelli di colesterolo e che può essere consumato anche dai diabetici. Vi presentiamo Salus.

immagine: Federico Allamprese - CEO de Il Granaio delle Idee

In un'era in cui i panifici tornano a riscoprire i sapori e le proprietà di farine ben più salutari della bianca 00, il Pane Funzionale Salus®* creato dall'azienda Il Granaio delle Idee non poteva non far parlare di sé.

Si tratta di un prodotto con un ridotto contenuto calorico (197 kcal per 100 grammi e 31 grammi di carboidrati rispetto alla media di 67 g), realizzato con un misto di farina di grano tenero tipo "0", fibra di avena, proteine del frumento (glutine), farina di lupini, fibra e crusca di frumento. Questa composizione e il ridotto tasso di sodio lo rendono un'ottima fonte di fibre e di beta-glucani dell'avena, polisaccaridi solubili che esercitano sul nostro organismo diversi effetti positivi, come migliorare la motilità intestinale e ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.

* I cibi funzionali sono quelli per i quali è stata dimostrata scientificamente la capacità di influire positivamente su una o più funzioni fisiologiche.