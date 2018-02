6 Tecniche Approvate Dalla Scienza Per Riuscire A Ricordare Tutto

Sentire di non avere più la capacità di una volta di ricordare le cose può essere sconvolgente: soprattutto se ci si ritrova in un momento in cui si ha molto bisogno che la memoria ci assista. Un calo della memoria può essere dovuto a innumerevoli fattori tra cui lo stress e e carenze alimentari. Escludendo i casi gravi, i qual i hanno bisogno di essere approfonditi da un medico per indagare la causa che è alla base della perdita della memoria, questi metodi testati dalla scienza stessa possono essere d'aiuto per tenere a mente ciò che deve essere ricordato e per migliorare le abilità di memorizzazione.