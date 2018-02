Di Che Cosa Hanno Paura I Bambini? Ecco Una Tabella Da Consultare Facilmente

Durante la fase di crescita, il bambino sviluppa il bagaglio di conoscenze e di esperienze che si porterà dietro per tutto il resto della vita: all'interno del bagaglio sono presenti elementi positivi, ma anche negativi. Con gli anni infatti, i bambini sviluppano delle paure che possono essere naturali (man mano che si conosce il mondo si comprendono anche i pericoli annessi) oppure indotte (traumi). È bene sapere quali sono le cose di cui il piccolo ha paura a seconda dell'età, sia per diminuire il senso di paura che prova e sia per evitare di incrementarla accidentalmente.