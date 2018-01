Questi Sono 7 Luoghi In Cui Avvengono Dei Fenomeni Alquanto Misteriosi

Advertisement Continuiamo a stupirci grazie alle incredibili meraviglie che il nostro mondo contiene. In questo articolo verranno descritte sette luoghi per così dire "anomali" che, attraverso la loro bellezza visiva e il fascino derivante dalla loro aura di mistero, non potranno non farvi spalancare gli occhi e incuriosire anche le menti più sofisticate. È infatti proprio il perfetto incontro tra la loro intrinseca enigmaticità e le loro caratteristiche esteriori a rendere questi posti così unici e degni di nota.

1. Il Fiume dai Cinque Colori (Colombia)

Caño Cristales ("Canale di Cristallo") è il nome di questo particolare fiume che si snoda lungo la Serranìa de la Macarena, una catena montuosa della Colombia. Sebbene durante tutto il resto dell'anno il fiume abbia l'apparenza di un normalissimo corso d'acqua, in estate sfoggia tutta la sua bellezza adornandosi di ben cinque colori diversi (giallo, verde, blu, rosa e rosso) derivanti dalla fioritura della vegetazione in esso immersa.

2. La Foresta di Pietra (Cina)

La Foresta di Pietra cinese sembrerebbe essersi formata oltre duecento milioni di anni fa, quando il livello del mare si abbassò permettendo alla vegetazione di proliferare tra gli spessi strati calcarei fino ad allora sommersi. I continui movimenti tettonici, successivamente, hanno deformato quelle rocce fino a trasformarle nella fittissima Foresta di Pietra oggi osservabile. La parte sotterranea di tale sito è caratterizzata da una maestosa grotta, Qifeng, all'interno della quale da agosto a novembre un fiume sotterraneo genera degli spettacolari vortici d'acqua.

3. I Dolmen (Russia, Spagna, Irlanda, Portogallo, ecc.)

Considerati da sempre luoghi sacri, i Dolmen - costruzioni megalitiche sparse in tutto il mondo e risalenti alla preistoria - potrebbero essere stati edificati come tombe di antichi ed importanti sacerdoti su luoghi dalle singolari caratteristiche geografiche: in effetti, in prossimità di tali monumenti gli orologi ed alcuni dispositivi elettronici si comportano in modo strano, come se dei campi magnetici particolarmente imponenti si avessero origine sotto di essi. Immagini: João Carvalho/Wikimedia; Pixabay; Wikimedia

4. Il Forte di Frangokastello (Grecia)

Il Forte di Frangokastello è un monumento storico situato nell'importantissima isola greca di Creta ed ospita annualmente l'unico miraggio temporale registrato in tutto il mondo: verso la fine di maggio infatti, al mattino presto (quando il mare è calmo e l'umidità maggiore), è possibile osservare le ombre di fanti e cavalieri muoversi dal monastero di Agios Charalambos al Forte di Frangokastello per una lasso di tempo di circa dieci minuti. Si dice che i tedeschi che presidiavano l'isola di Creta caddero nel panico più totale quando videro questo fenomeno e cominciarono a sparare all'impazzata.

5. L'Eternal Flame (USA)

Sembra impossibile, eppure da dietro una cascata naturale del Chestnut Ridge Park (New York) risplende continuamente un fuoco che a ragione è stato definito Eternal Flame. Ecco una breve spiegazione del fenomeno: piccole fessure scavate in una piccola grotta all'interno della cascata emettono continui getti di gas naturale che perpetuano la fiamma. In realtà, ogni tanto la fiamma si spegne e, come vuole la credenza popolare, chiunque si trovi a riaccenderla sarà per sempre baciato dalla fortuna.

6. Le Catacombe ceche (Repubblica Ceca)

La Repubblica Ceca è letteralmente cosparsa di catacombe e cunicoli che si srotolano sottoterra. E riguardo questi complessi sistemi di organizzazione cimiteriale vige una leggenda non ancora sfatata dalla scienza. Si dice, infatti, che un macabro suono di organo si diffonda lungo i corridoi delle catacombe e che da esso scaturisca una sensazione di angoscia e di claustrofobia; gli esperti hanno osservato che all'interno delle catacombe non c'è lo spazio necessario per ospitare un simile strumento e che, in seguito ad accurate analisi, i testimoni non erano soggetti ad allucinazioni di massa. L'ipotesi più plausibile appare, dunque, quella dell'assenza di fosforo nei corridoi, fatto che potrebbe giustificare gli effetti registrati.

7. La Collina Magnetica (India)

Menzionando il cartello di avvertimento situato ai piedi della Collina Magnetica: "Il fenomeno che sfida la forza di gravità. Parcheggia il tuo veicolo nel riquadro dipinto sulla strada e prova tale meraviglia!". In effetti, seguendo le indicazioni potreste vedere la vostra macchina (a folle e senza freno a mano) risalire la collina: il tutto sembrerebbe essere legato ad un'illusione ottica, per cui la strada in salita sarebbe effettivamente una strada in discesa. Immagine: Ashwin Kumar/Wikimedia

