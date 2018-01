18 Immagini Che Dimostrano Che L'amore è Tutto Ciò Di Cui Abbiamo Davvero Bisogno

La scienza spiega cos'è che fa andare avanti il mondo, ma volendo avere una visione della vita più romantica possiamo asserire che ciò che 'move il sole e l'altre stelle' è senza dubbio l'Amore, in accordo con le parole di Dante Alighieri. Questa forza, che almeno una volta nella vita pervade l'animo di ogni essere umano, regna in realtà in ogni angolo del nostro Pianeta. È difficile rimanere innamorati, ma ciò che conta di più è lasciare spazio all'amore, dargli la possibilità di entrare nel nostro cuore. Queste foto ci ricordano quanto universale sia questo nobile sentimento.