15 Strane Creature Acquatiche Che Ti Faranno Passare La Voglia Di Tuffarti In Acqua

Gli oceani ricoprono il 71% della superficie terrestre, con un volume d'acqua di circa 1,34 miliardi di km³. Come potete immaginare, non è affatto un'impresa semplice quella di mappare l'intero spazio occupato dagli oceani, e lo sono ancora meno la scoperta e la classificazione delle specie animali che vi abitano. Ciò che la scienza ha finora rivelato sulle creature che popolano le acque più profonde degli oceani è sorprendente, tanto da sbalordire per la varietà e la complessità con cui tali animali si presentano.