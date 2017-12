Questi 7 Santuari Dedicati A San Michele Arcangelo Sono Stati Costruiti In Linea Retta, Ecco Il Motivo

Nella sezione di estremo sud-occidente della regione britannica della Cornovaglia, laddove il Canale della Manica si incontra con il Mar Celtico, sorge il pittoresco monastero di Saint Michael's Mount. L'edificio è costruito su un isolotto della Mount's Bay, poco a largo dalle coste del borgo di Marazion. Costruito presumibilmente nel 495 d.C. da un gruppo di monaci benedettini provenienti dalla Normandia, Saint Michael's Mount si affermò da subito come importante luogo di culto in onore di San Michele e come monastero gemello del Mont Saint-Michel normanno.

Sulla costa settentrionale della Francia, precisamente alla foce del fiume Couesnon, sorge un santuario dedicato a San Michele il cui nome completo è Mont Saint-Michel au péril de la mer (ovvero, Monte San Michele in balia del mare). Come suggerito dal nome, le acque che possono circondare il monastero - in caso di alte maree - risultano estremamente infide: si pensi che dall'Ottocento ad oggi vi si possono contare più di 150 naufragi. Ad ogni modo, sia per maestosità che per sacralità, il monastero francese è stato elevato a simbolo della Normandia, oltre che di San Michele e della religione cristiana.